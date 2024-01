Anti-AfD-Demos

Saarbrücken

Tausende gehen gegen rechts in Saarbrücken auf die Straße

Tausende Menschen sind am Freitagabend in Saarbrücken gegen rechts und gegen eine Veranstaltung der AfD auf die Straße gegangen. Bei dem Protest auf dem Ludwigsplatz und dem Zug zum Schlossplatz kam es nach Angaben der Polizei bis zum Abend nicht zu Zwischenfällen. Rund 7000 Menschen hätten sich an den Protesten beteiligt. Die AfD hatte am Abend eine Veranstaltung im Schloss geplant.