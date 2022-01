Koblenz

Tausende Ecstasy-Pillen und Amphetamin-Öl in Auto entdeckt

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf einer Autobahn bei Koblenz haben Zollbeamte unter anderem Tausende Ecstasy-Pillen gefunden. Sie hatten an einem Abend Anfang Januar den Wagen einer 27-Jährigen unter die Lupe genommen, wie das Hauptzollamt Koblenz am Freitag mitteilte. Die Frau habe angegeben, keine verbotenen Waren bei sich zu haben. Doch im Innenraum stießen die Kontrolleure auf eine Papiertüte mit zehn Beuteln, in denen laut Zoll rund 10.000 Ecstasy-Pillen waren mit einem Gesamtgewicht von knapp sechs Kilogramm.