Tausende demonstrieren in Saarbrücken gegen rechts

Teilnehmer der Kundgebung vom Aktionsbündnis «Bunt statt Braun Saarland» stehen mit Plakaten «I love Demokratie» vor der Ludwigskirche. Foto: Laszlo Pinter/dpa

Saarbrücken (dpa) – In Saarbrücken sind am Samstag Tausende gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Die Polizei in der saarländischen Landeshauptstadt sprach am Mittag von rund 10.000 Teilnehmenden, darunter Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD). Zu der Kundgebung hatte das Aktionsbündnis «Bunt statt Braun» aufgerufen, ihm gehören rund 60 Organisationen an – darunter Gewerkschaften, Parteien und die Kirche. Die Veranstaltung war für 5000 bis 6000 Teilnehmer angemeldet worden.

Seit gut drei Wochen gehen immer wieder Tausende gegen Rechtsextremismus auf die Straße in Deutschland. Auslöser ist eine Recherche des Medienhauses Correctiv zu einem Treffen radikaler Rechter mit einzelnen Politikern von AfD, CDU und Werteunion in Potsdam. Dort hatte der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, nach eigenen Angaben über das Konzept der «Remigration» gesprochen. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll – auch unter Zwang.