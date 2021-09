Trier

Tatverdächtiger nach Raserunfall festgenommen

Gut einen Monat nach einem Raserunfall in Trier mit einem lebensgefährlich verletzten Fußgänger ist der mutmaßliche Fahrer des Tatautos festgenommen worden. Der 21-Jährige, der mit europäischem Haftbefehl gesucht worden war, sei am Donnerstagabend in Berlin gestellt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Trier am Freitag mit. Gegen den 21 Jahre alten Polen werde wegen versuchten Totschlags ermittelt.