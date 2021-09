Idar-Oberstein

Tat von Idar-Oberstein: Ermittlungen kommen voran

Die Ermittlungen nach dem tödlichen Angriff auf einen Tankstellen-Kassierer in Idar-Oberstein kommen voran. Bei der Auswertung der persönlichen Datenträger des Täters würden die Ermittler „ständig neue Erkenntnisse“ gewinnen, sagte Oberstaatsanwalt Kai Fuhrmann am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Bad Kreuznach. „Wir schreiten voran, aber es ist mühsam, weil das wirklich sehr viele Daten sind.“ Und: „Wir kommen auch in der Sache voran.“ Details konnte er nicht nennen. Ein abschließendes Ergebnis sei noch nicht möglich. „Das dauert noch“, sagte er.