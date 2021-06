Kirchheimbolanden

Taschendiebin: 150 Straftaten und 84.000 Euro Schaden

Im südöstlichen Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis) hat die Polizei eine 33 Jahre alte Taschendiebin einer europaweit agierenden Gruppe festgenommen. Die Frau soll an 150 Straftaten mit einem Schaden von rund 84.000 Euro beteiligt gewesen sein, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag gemeinsam mit. Sie kam demnach in Untersuchungshaft.