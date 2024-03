Plus Rheinland-Pfalz Tarifkonflikt eskaliert: Busfahrer in Rheinland-Pfalz streiken eine Woche lang Von Cordula Sailer-Röttgers i Seit Montagmorgen streiken Busfahrer im privaten Omnibusgewerbe für mehr Geld. In einer Urabstimmung haben Verdi-Mitglieder sich für längere Erzwingungsstreiks ausgesprochen. Der aktuelle Streikt dauert die ganze Woche. Foto: Hendrik Schmidt/dpa Seit Montagmorgen streiken Busfahrer im privaten Omnibusgewerbe für mehr Geld. Sie wollen, dass ihr Gehalt der Inflation angepasst wird. Der Tarifkonflikt mit der Arbeitgeberseite schwelt schon länger. Nun haben die Verdi-Mitglieder in einer Urabstimmung für längere Erzwingungsstreiks gestimmt. Die laufende Arbeitsniederlegung soll bis zur letzten Schicht am kommenden Sonntag andauern. Lesezeit: 6 Minuten

