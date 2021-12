Mainz

Tarifbindung für Sicherheitsmitarbeiter und Friseur-Azubis

Für Auszubildende im Friseurhandwerk und für Mitarbeiter von Sicherheitsdienstleistern gelten in Rheinland-Pfalz rückwirkend verbindliche Tarifverträge. Der rheinland-pfälzische Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) erklärte die Tarifwerke auf Antrag der jeweiligen Tarifpartner für allgemeinverbindlich, wie er am Montag in Mainz mitteilte. Damit müssten alle Unternehmen der beiden Branchen die darin vereinbarten Mindestlöhne oder Ausbildungsvergütungen bezahlen, selbst wenn ein Arbeitgeber nicht an einen Tarifvertrag gebunden ist.