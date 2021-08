Bad Neuenahr-Ahrweiler

Tanzvideo im Ahrtal soll weitere Helfer animieren

Ein Video mit vielen tanzenden Helfern in Gummistiefeln und Arbeitsschuhen im flutgeschädigten Ahrtal soll weitere Mitstreiter animieren. Die Tanzlehrerin Lisa Zettler aus Bad Neuenahr-Ahrweiler sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Ich habe die Choreographie einstudiert.“ An mehreren Orten in dem Katastrophengebiet mit massiven Zerstörungen hatten viele Dutzend Helfer an dem Projekt mitgewirkt. Mitinitiator Marc Ulrich aus Bad Neuenahr-Ahrweiler sagte, das Tanzvideo solle in Kürze im Internet zu sehen sein. Am 14. und 15. Juli hatte nach extremem Starkregen eine hohe Sturzflut weite Teile des Ahrtals zerstört. 133 Menschen kamen ums Leben.