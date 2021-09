Moskau

Tanztheater aus Stuttgart und Mainz bei Dance Inversion

Tanztheater aus Stuttgart und Mainz vertreten in diesem Jahr Deutschland beim internationalen Festival Dance Inversion in Moskau. „Wir sind sehr froh, in Moskau zu sein, weil es in Zeiten von Corona noch immer viele Auftritts- und Reiseeinschränkungen gibt“, sagte Honne Dohrmann, der Direktor von tanzmainz, der Tanzsparte des Staatstheaters Mainz. Die Compagnie eröffnete das bis 17. November organisierte Festival am Dienstagabend in Moskau in der Helikon-Oper mit dem Stück „Soul Chain“ (Seelenkette) der Choreographin Sharon Eyal.