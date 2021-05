Archivierter Artikel vom 01.04.2021, 06:00 Uhr

Neustadt

Tankstellenverband rechnet mit weniger Kunden an Ostern

Trotz des geschlossenen Einzelhandels während der Osterfeiertage rechnen Tankstellenbesitzer in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in diesem Jahr mit weniger Kundenandrang in ihren Shops. „Wir gehen davon aus, dass der innerdeutsche Reiseverkehr reduziert sein wird“, sagte ein Sprecher des Tankstelleninteressenverbandes (TIV) in Neustadt an der Weinstraße auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Deshalb gehen wir von einem geringeren Ansturm aus als an sonstigen Feiertagen. Wir rechnen damit, dass die Besuche von Verwandten sich etwas reduzieren.“