Worms

Tankstellenräuber scheitert an resoluter Mitarbeiterin

Ein Tankstellenräuber ist in Worms an einer resoluten Mitarbeiterin gescheitert. Die 55-Jährige habe am frühen Mittwochmorgen mit ihrer Handtasche auf den mit einem Messer bewaffneten Mann geschlagen, teilte die Polizei mit. Dann lief sie hinter den Tresen und sagte, sie rufe die Polizei. Der Täter floh zu Fuß mit einem mutmaßlichen Komplizen, der vor dem Gebäude gewartet hatte. Der Räuber hatte die Frau überfallen, als diese die Tür zum Verkaufsraum aufschloss.