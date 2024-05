Bei einem Schiffs-Unfall auf der Mosel in Cochem entsteht ein noch nicht genau bezifferter Sachschaden. Gefahrstoffe laufen aber nicht aus.

Cochem (dpa/lrs). Ein Tankschiff ist auf der Mosel gegen die alte Brücke in Cochem geprallt. Bei dem Unfall sei am Dienstagabend niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit. An dem Schiff, das moselaufwärts unterwegs gewesen sei, sei ein Sachschaden entstanden. Gefahrstoffe seien allerdings nicht ausgelaufen. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst noch unklar.

