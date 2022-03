Tagsüber sonnig und mild: Nachts gibt es Frost

In den kommenden Tagen wird es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sonnig und mild. In der Nacht kann es aber bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt frostig werden, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag in Offenbach mitteilte. Am Donnerstag steigen die Höchstwerte auf 10 bis 13 Grad, in den Hochlagen auf 8 bis 10 Grad.