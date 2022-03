Offenbach

Tagsüber mild und sonnig: In der Nacht Frost

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es die kommenden Tage mild und freundlich – in der Nacht bleibt es allerdings frostig. Der Dienstag startet besonders im Südosten sonnig, im Tagesverlauf breiten sich dann aber zunehmend Wolken am Himmel aus, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In der Vorderpfalz bleibe es bis zum Abend freundlich und klar – bei Höchsttemperaturen zwischen sieben und zehn Grad. Die Nacht zum Mittwoch bleibt bewölkt und trocken. Es kühlt ab auf null bis minus fünf Grad.