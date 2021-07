Mainz

Tagescamp für Kinder und Jugendliche aus Hochwassergebieten

Für Kinder und Jugendliche aus den Katastrophengebieten in Rheinland-Pfalz haben fünf Jugendorganisationen ein Tagescamp in der Eifel organisiert. „In unserer kleinen Zeltstadt werden wir von morgens bis abends für die Kinder da sein, es wird Essen und Trinken geben, Duschen, Spiele und Bastelsachen“, heißt es in der Einladung. Bei Bedarf könne auch eine Übernachtung in dem Camp am Laacher See organisiert werden. Ansonsten können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Shuttle-Bussen abgeholt und zurückgebracht werden.