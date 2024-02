«Tag des offenen Denkmals» wird in Rheinland-Pfalz eröffnet

ARCHIV – Der Dom zu Speyer ist durch den Torbogen des Altpörtel, ein Bauwerk der mittelalterliches Stadtbefestigung, zu sehen. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Bonn/Speyer (dpa). Führungen und Blicke in sonst nicht zugängliche Bauten: Zum «Tag des offenen Denkmals» können Interessierte wieder vielerorts hinter die Kulissen schauen. Die bundesweite Veranstaltung wird in diesem Jahr am 8. September in Speyer (Rheinland-Pfalz) eröffnet, wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz am Mittwoch in Bonn mitteilte. Passend zum diesjährigen Motto «Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte» könne das Publikum in der Stadt am Rhein mit dem Unesco-geschützten Kaiserdom erkennen, welche Rolle Wahrzeichen für die Region und Gesellschaft spielen, hieß es. Im vergangenen Jahr war Münster (Westfalen) der zentrale Schauplatz des «bundesweit größten Kulturevents».

