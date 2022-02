Saarbrücken/Koblenz

Tag des Notrufes 112: Rettungsdienste wollen aufklären

Zum sechsten Mal wollen Rettungsdienste beim „Europäischen Tag des Notrufes“ an diesem Freitag (11.2.) auf die Bedeutung der 112 aufmerksam machen. Seit Ende 2008 kann in allen 28 Ländern der Europäischen Union aus sämtlichen Fest- und Mobilfunknetzen die einheitliche Notrufnummer gebührenfrei erreicht werden. „Der europaweite Notruf 112 ist ein Segen“, sagte der Sprecher des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz in Koblenz, Benedikt Wolter. „Jederzeit und ohne Umgewöhnung können Menschen aus allen Ländern die 112 im Kopf haben.“