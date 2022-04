Tag des Ehrenamts wird in Gerolstein gefeiert

Der landesweite Ehrenamtstag wird in diesem Jahr in Gerolstein im Landkreis Vulkaneifel gefeiert. «Ich freue mich sehr, dass sich Verbandsgemeinde und Stadt noch einmal beworben haben, um den Ehrenamtstag live und in Präsenz nachzuholen», teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag mit.

Mainz/Gerolstein (dpa/lrs) – Vor zwei Jahren sei der Tag pandemiebedingt in Gerolstein in einem hybriden Format gefeiert worden. Seine 19. Ausgabe soll nun am 28. August begangen werden. Dabei präsentieren sich Organisationen, Projekte, Einrichtungen und Initiativen auf dem «Marktplatz Ehrenamt».

Rheinland-Pfalz sei das Land des Ehrenamtes – das zeige sich besonders in Krisenzeiten, lobte Dreyer. Deshalb liege ihr diese Veranstaltung und die Unterstützung des Ehrenamtes ganz besonders am Herzen. Ab sofort können sich ehrenamtliche Kulturgruppen sowie Interessierte für den «Marktplatz Ehrenamt» online bewerben. Das Bewerbungsverfahren endet am 26. Juni 2022.

