Bad Kreuznach

Tafeln: Genug Spenden zum Osterfest: Weniger frische Ware

Die Tafeln in Rheinland-Pfalz und dem Saarland haben trotz der Corona-Pandemie ausreichend Lebensmittel-Spenden zum Osterfest. „Wir freuen uns sehr, dass wir so viele Sachspenden bekommen“, sagte Sabine Altmeyer-Baumann, Vorsitzende des Landesverbands Tafel Rheinland-Pfalz/Saarland der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem viele Privatpersonen hätten vor Ostern an die Bedürftigen gedacht.