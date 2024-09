Unbekannte stehlen in einem Tierarztzentrum einen Schutzschrank, in dem sich auch gefährliche Substanzen befinden.

Das Wort Polizei ist auf einem Fahrzeug der Polizei zu sehen. (zu dpa: «Täter stehlen in Tierarztpraxis hochgiftige Substanzen»)

Das Wort Polizei ist auf einem Fahrzeug der Polizei zu sehen. (zu dpa: «Täter stehlen in Tierarztpraxis hochgiftige Substanzen») Foto: Marijan Murat/DPA

Anzeige

Birkenfeld/Trier (dpa/lrs) – Bei einem Einbruch in das Tierärztliche Zentrum Birkenfeld haben unbekannte Täter hochgiftige Substanzen gestohlen. Bei der Tat von Freitag auf Samstag hätten sie unter anderem einen 200 Kilogramm schweren Tresor entwendet, in dem etwa mehrere Ampullen des Opioids Fentanyl aufbewahrt worden seien, teilte die Polizei in Trier mit. Bei nicht professioneller Anwendung könne die Einnahme dieses Medikaments lebensgefährliche Folgen für den menschlichen Organismus verursachen.

Zum Transport des schweren Schutzschranks nutzten die Einbrecher laut Polizei eine am Haus befindliche Schubkarre, mit der sie den Tresor zum abgestellten Transportfahrzeug brachten. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Einbruch von mindestens zwei Tätern begangen wurde. Sie hätten die rückwärtig gelegene Zugangstür zur Praxis aufgebrochen und im Gebäude nach Beute gesucht. Mögliche Zeugen sollten sich melden.