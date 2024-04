Täter sprengen Geldautomaten und lassen Sprengsatz zurück

Ein großer Knall in einer Bank im Landkreis Kaiserslautern: Täter sprengen am frühen Morgen einen Geldautomaten. Die Polizei muss einen weiteren Sprengsatz entschärfen.

Hauptstuhl (dpa/lrs) – Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomaten gesprengt und einen nicht explodierten Sprengsatz zurückgelassen. Wie die Polizei mitteilte, entschärften Einsatzkräfte den Sprengsatz in der Bankfiliale in Hauptstuhl (Landkreis Kaiserslautern). In drei Häusern mussten die Menschen deshalb sicherheitshalber ihre Wohnungen verlassen, wie es hieß.

Durch die heftige Explosion sei erheblicher Sachschaden entstanden. Ob tatsächlich Bargeld erbeutet wurde, war zunächst unklar. Zeugen hätten laut Mitteilung beschrieben, dass die Täter in einem schwarzen Auto flüchteten. Die Fahndung laufe. Den Bereich rund um die Bank hatte die Polizei vorübergehend abgesperrt. Die Kriminalpolizei sei vor Ort und habe die Ermittlungen aufgenommen.

