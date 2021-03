Dieblich

Täter sprengen Geldautomaten im Kreis Mayen-Koblenz

Unbekannte haben am Samstagmorgen einen Geldautomaten im Kreis Mayen-Koblenz gesprengt und sind geflüchtet. Ob sie bei der Tat in der Bankfiliale Geld erbeuteten, war zunächst unklar. Wie ein Sprecher der Polizei weiter sagte, waren die Ermittlungen am Tatort in Dieblich noch nicht abgeschlossen.