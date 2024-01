Kriminalität

Kleinblittersdorf

Täter erbeuten bei Geldautomatensprengung Geldkassetten

Nach einer Geldautomatensprengung im saarländischen Kleinblittersdorf sind die Täter weiter flüchtig. Sie sollen bei der Tat am Samstag mehrere Geldkassetten erbeutet haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zeugen beobachteten ein dunkles Fahrzeug, das nach der Explosion Richtung Landesgrenze flüchtete, hieß es. Das Gebäude, in dem sich mehrere Wohnungen befinden, wurde durch die Sprengung demnach stark beschädigt. Die Bewohner des Hauses sowie eines Nachbargebäudes hatten kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen müssen. Die Polizei setzt die Fahndung nach den Tätern fort und sucht nach weiteren Zeugen.