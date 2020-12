Archivierter Artikel vom 30.04.2020, 14:40 Uhr

Rheinland-Pfalz

Tägliche Zunahme der Corona-Infektionen weiterhin unter einem Prozent

Die tägliche Zunahme der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist an fünf aufeinander folgenden Tagen unter einem Prozent geblieben. Am Donnerstag wurde ein Anstieg um 0,9 Prozent auf 6048 registriert, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte (Stand: 10.00 Uhr).