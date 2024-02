Tadano schließt Produktion in Zweibrücken-Wallerscheid

Tadano gilt als einer der größeren Arbeitgeber in Zweibrücken. Von dem Unternehmen kommt jetzt eine schlechte Nachricht für die pfälzische Stadt.

ARCHIV – Ein Ortsschild vom Zweibrücken. Foto: Oliver Dietze/dpa

Zweibrücken (dpa/lrs) – Der Kranbauer Tadano plant die Schließung des Produktionsstandorts Wallerscheid in Zweibrücken bis spätestens 30. Juni 2025. Das Unternehmen werde «etwas über 400 Arbeitsplätze reduzieren», sagte eine Firmensprecherin am Mittwoch. Teile der Produktion würden unter anderem an den zweiten Zweibrücker Standort Dinglerstraße verlegt.

Die Reduzierung betreffe Produktion, Betrieb und Verwaltung an beiden Standorten in der pfälzischen Stadt – «weil wir konsolidieren», hieß es. In den rund 400 Arbeitsplätzen sei die übliche Fluktuation wie etwa Renteneintritt oder befriste Verträge berücksichtigt.

Der Schritt erfolge unter anderem wegen der schwierigen Marktlage sowie steigenden Rohstoffpreisen und Problemen mit Lieferketten. Das Unternehmen werde den Betriebsrat ordnungsgemäß beteiligen, sagte die Sprecherin. Über die Schließung hatte zuvor auch die Zeitung «Die Rheinpfalz» berichtet.

Tadano