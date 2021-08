Stuttgart/Düsseldorf

SWR-Projekt „Naber? Was geht!“ gewinnt „klicksafe“-Preis

Die SWR-Reportagereihe „Naber? Was geht!“ hat den „klicksafe“-Preis 2021 gewonnen. Mit seinen inspirierenden Geschichten über junge Frauen mit türkischen und kurdischen Wurzeln konnte das Projekt die Fachjury aus Medienexperten überzeugen, berichtete die Landesanstalt für Medien NRW am Dienstag in Düsseldorf.