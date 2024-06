SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air abgebrochen

Anzeige

Mainz (dpa). Wegen drohender Unwetter ist die Konzertveranstaltung SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air in Mainz am Samstagabend vorzeitig abgebrochen worden. Man wolle so sicherstellen, dass die Besucherinnen und Besucher rechtzeitig an einen sicheren Ort gelangen könnten, teilten die Veranstalter mit. Bis zum Zeitpunkt des Abbruchs waren demnach knapp 10.000 Menschen zum Veranstaltungsort an der Großen Bleiche in Mainz gekommen. Man bedauere das vorzeitige Ende, hieß es. Die Stimmung sei den ganzen Nachmittag über ausgelassen und friedlich gewesen. Aufgetreten waren den Angaben nach bereits Tom Gregory, ClockClock und Alice Merton. Für Rheinland-Pfalz hatte der Deutsche Wetterdienst für die Nacht zum Sonntag Unwetter-Gefahr vorhergesagt.