Svensson zu 0:5-Klatsche: Weit weg von «Bundesliga-Niveau»

Mainz-Trainer Bo Svensson hat deutliche Kritik an dem Auftritt seiner Mannschaft beim 0:5 (0:5) in Wolfsburg geäußert. «Es war in allen Bereichen in der ersten Halbzeit eine absolute Frechheit. Das hat nichts mit Bundesliga-Fußball oder Bundesliga-Niveau zu tun», sagte er nach dem Spiel am Freitagabend bei der Pressekonferenz. «Das ist sehr, sehr bitter. Das müssen wir schon auch intern deutlich besprechen», schob er hinterher.