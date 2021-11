Mainz

Svensson lobt Köln und Lucoqui fehlt Mainzern

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss in den kommenden vier bis fünf Wochen auf Außenverteidiger Anderson Lucoqui verzichten, kann aber im eigenen Stadion auf eine starke Kulisse bauen. Der 24-Jährige hat sich nach Vereinsangaben vom Freitag eine Innenbandverletzung im linken Knie zugezogen und wird damit auch am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den 1. FC Köln fehlen. Dann werden in der Mainzer Arena rund 25 000 Zuschauer erwartet.