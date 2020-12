Spiesen-Elversberg

SV Elversberg träumt von Pokalcoup gegen Mönchengladbach

Im letzten Spiel des Jahres träumt der Viertligist SV Elversberg vom Pokalcoup gegen Champions-League-Achtelfinalist Borussia Mönchengladbach. Man wolle „alles, was an Körnern da ist, raushauen“, kündigte Trainer Horst Steffen für das Zweitrundenspiel an diesem Dienstag (20.45 Uhr/Sky) an.