Archivierter Artikel vom 29.09.2020, 09:50 Uhr

Mainz

Suspendierter Szalai und FSV Mainz 05: Termin vor Gericht

Im Streitfall zwischen Stürmer Adam Szalai und dem FSV Mainz 05 treffen sich die beiden Parteien am 8. Oktober vor dem Arbeitsgericht Mainz. Den Kammertermin bestätigte die Behörde am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur, die Verhandlung ist für 11.00 Uhr angesetzt. Szalai war beim Fußball-Bundesligisten aus der ersten Mannschaft verbannt worden, was einen Trainingsstreik seiner Mitspieler auslöste, und klagt auf eine Rückkehr ins Mannschaftstraining. Auch als Folge daraus war Trainer Achim Beierlorzer am Montag zwei Tage nach dem 1:4 gegen den VfB Stuttgart beurlaubt worden.