Mainz

Suspendierter Mainzer Mateta entschuldigt sich

Der beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 zuletzt suspendierte Jean-Philippe Mateta hat für sein Fehlverhalten öffentliche Reue gezeigt. „Ich möchte mich bei Fans und Verein entschuldigen für mein Verhalten – und ihnen sagen, dass ich keinen weiteren Ärger machen will. Der Fokus liegt auf Fußball, darauf, bei Mainz 05 eine starke Vorbereitung zu absolvieren, um dann stark in die Saison zu starten“, sagte der 23 Jahre alte Stürmer aus Frankreich am Dienstag in einer Vereinsmitteilung.