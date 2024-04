Supermarktkunde flieht und lässt unbezahlte Waren zurück

Anzeige

Pirmasens (dpa/lrs) – Einen Einkaufswagen voll unbezahlter Waren im Wert von 524,32 Euro hat ein Mann in einem Supermarkt in Pirmasens (Pfalz) hinterlassen. Die örtliche Polizei ging am Samstag von einem vereitelten Diebstahl aus. Demnach war der Mann am Freitagabend zunächst daran gehindert worden, den Laden ohne Bezahlung mit den Waren zu verlassen. An der Kasse habe der etwa 18 bis 20 Jahre alte Kunde dann gesagt, er müsse seine EC-Karte aus dem Auto holen. Auf dem Parkplatz sprach er der Polizei zufolge seinen angeblichen Vater an, dann flohen beide – der junge Mann zu Fuß, der ältere im Auto. Dem Supermarkt zufolge könnten ähnliche Taten schon stattgefunden haben. Ermittlungen laufen.

