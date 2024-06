Supermarkt-Brand verursacht Millionenschaden: Brandstiftung

Anzeige

Saarbrücken (dpa/lrs) – Nach einem Brand eines Supermarktes im saarländischen Schmelz-Hüttersdorf geht die Polizei von Brandstiftung aus. Nach den bisherigen Ermittlungen sollen ein Jugendlicher und ein Kind das Feuer am Sonntag verursacht haben, teilte das Landespolizeipräsidium am Montag in Saarbrücken mit. Sie hätten die aus Kunststoff bestehenden Einkaufswagen, die vor der Fassadenfront aufgereiht standen, in Brand gesetzt. Kurz danach habe das Feuer auf den Einkaufsmarkt übergegriffen.

Bei dem Brand ist nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Der Markt im Kreis Saarlouis ist derzeit für Kunden geschlossen. Die Ermittlungen dauerten an.