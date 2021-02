Zwei Hundewelpen haben eine Nacht auf einer Polizei-Dienststelle in Mainz verbracht und die Beamten regelrecht verzückt. Den Kollegen sei die Trennung von den „beiden süßen Fellknäulen“ schwer gefallen, teilte die Polizei am Montag mit. Hintergrund des Ganzen war der Mittelung zufolge, dass eine Frau auf zwei online angebotene Welpen der Rasse „Pomeranian Kleinspitz“ gestoßen war. Sie habe am Sonntagabend Zweifel geäußert, ob die Vierbeiner artgerecht gehalten werden.

In einer Wohnung in Mainz-Lerchenberg entdeckte die Polizei die zwei kleinen Hunde, beschlagnahmte sie noch in der Nacht, nahm sie bis zur Übergabe an das Veterinäramt auf und versorgte sie „liebevoll“, wie es in der Mitteilung hieß. Die Tiere würden nun medizinisch untersucht und bis zu einer Entscheidung des Amtes in einem Tierheim untergebracht.

© dpa-infocom, dpa:210222-99-547920/2