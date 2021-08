Sturz von Zitadelle in Mainz war Unfall

Mainz (dpa/lrs) – Beim Sturz eines Mannes von einer Mauer der Zitadelle in Mainz hat es sich um einen Unfall gehandelt. Der 39-Jährige sei abgerutscht, als er am vergangenen Samstag auf einer Mauer der einstigen Festungsanlage spazierte, teilte die Polizei in Mainz am Freitag mit. Dabei habe der Mann schwere Verletzungen erlitten – darunter Knochenbrüche. Er habe sich nicht in Lebensgefahr befunden, werde allerdings weiterhin stationär behandelt.