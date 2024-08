Sturz mit Fahrrad führt zu Strafanzeige

Anzeige

Lustadt (dpa/lrs). Bei einem Sturz ist ein Fahrradfahrer im Landkreis Germersheim leicht verletzt worden. Spaziergänger fanden den 66-Jährigen auf einem Feldweg bei Lustadt und leisteten Erste Hilfe, wie die Polizeidirektion Landau am Sonntag mitteilte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest nach dem Unfall am Samstagabend habe «bemerkenswerte 3,79 Promille» ergeben, hieß es. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.