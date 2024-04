Ludwigshafen

Wetter

Sturm: Wäscheständer hängt 25 Meter hoch in Baum

Von dpa

i Ein Windsack weht bei stürmischem Wetter im Wind. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild

Der kräftige Sturm am Montag hat in Ludwigshafen einen Wäscheständer weit nach oben geweht: Die Feuerwehr entdeckte ihn in einem Baum 25 Meter über dem Boden, wie sie am Abend mitteilte. Es habe infolge des Unwetters etwa 360 Notrufe und 80 Einsätze gegeben. Unter anderem stürzten Bäume auf Straßen oder Stromleitungen. Auch lose Dachziegel sowie umgestürzte Bauzäune lösten Feuerwehreinsätze aus. Verletzte habe es nicht gegeben, hieß es weiter aus der Stadt in Rheinland-Pfalz.