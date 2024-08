Stundenlange Vollsperrung nach Unfall

Anzeige

Türkismühle (dpa/lrs) – Ein 32-jähriger Mann hat auf der A62 zwischen den Anschlussstellen Türkismühle (Gemeinde Nohfelden) und Birkenfeld betrunken die Kontrolle über sein Auto verloren. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, prallte der alkoholisierte Fahrer bei hoher Geschwindigkeit nach einem Überholvorgang in die Leitplanke. Er wurde demnach leicht verletzt. Durch die Kollision am Mittwochabend wurde zudem der Motorblock herausgerissen, ein großes Trümmerfeld mit auslaufenden Betriebsstoffen entstand. Infolgedessen musste die Autobahn bis nach Mitternacht für Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden.