Stundenlange Sperrung auf der A6 wegen brennendem Lkw

Hettenleidelheim (dpa/lrs) – Ein brennender Lastwagen hat auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern am Freitagvormittag eine Vollsperrung ausgelöst. Die Aufräumarbeiten kurz vor der Anschlussstelle Wattenheim dauerten am Nachmittag an, wie eine Polizeisprecherin sagte. Es habe sich ein starker Rückstau gebildet.

Der Lastwagen war wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Die Feuerwehr versuchte laut Mitteilung noch zu löschen, aber der Lastwagen brannte samt Ladung vollständig aus. Der 54 Jahre alte Fahrer rettete sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug und blieb unverletzt. Die Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern. Auch zur Ladung des Lastwagens machte die Polizei zunächst keine näheren Angaben.

