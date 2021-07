Frankfurt/Trier

Studierende gestalten neue Senckenberg-Dauerausstellung mit

Wellenförmig geschwungene Bänke, Schatten, die an eine Bootsform erinnern: Eine von Freitag an geöffnete neue Dauerausstellung zum „Lebensraum Korallenriff“ kam auch in Zusammenarbeit mit der Hochschule Trier zustande. Studierende des Studienganges „Intermediadesign“ haben dabei die Gestaltung des Raumes und die begleitenden digitalen Medien übernommen. „Ein tolles Kooperationsprojekt“ lobte Daniel Gilgen, Professor für Medienräume, am Mittwoch die Kooperation bei der Vorstellung der neuen Ausstellung in Frankfurt. „Hier haben unsere Studierenden die besondere Gelegenheit erhalten, ihre Ideen mit wissenschaftlicher Begleitung in die Praxis umzusetzen und sie in einer Dauerausstellung des Senckenberg Naturmuseums realisiert zu sehen.“