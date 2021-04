Mainz

Studierende fordern Öffnungsperspektive für Hochschulen

Viele Studierende leiden unter dem Mangel an Austausch in der Corona-Situation. „Wir halten es für wichtig, frühzeitig geeignete Konzepte zu entwickeln, um schrittweise eine Rückkehr zum sozialen Raum Hochschule zu ermöglichen“, forderte im Namen der Landes-Asten-Konferenz die hochschulpolitische Asta-Referentin Hannah Trippner von der Universität in Landau am Mittwoch nach einem Online-Austausch mit dem Wissenschaftsministerium. Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) zeigte sich in einem Radio-Interview von SWR Aktuell optimistisch, dass die Hochschulen in Rheinland-Pfalz schrittweise mit dem Wintersemester 2021/22 in den Präsenzbetrieb zurückkehren könnten.