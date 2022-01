Mainz

Studie zum Verhältnis Polizei und Gesellschaft beginnt

Die geplante Studie zum Verhältnis zwischen Polizei und Gesellschaft in Rheinland-Pfalz beginnt: Am 17. Januar werde die erste quantitative Umfrage landesweit an die gesamte Polizei verschickt, kündigte Soziologe Martin Endreß von der Universität Trier an. „Ich hoffe, dass viele Kolleginnen und Kollegen mitmachen“, sagte die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Sabrina Kunz, in Mainz. Es gehe um die Belastungen des Polizeiberufs, die Einstellungen und Werte der Polizeibeschäftigten und ob und wenn wie sich diese im Dienst auf der Straße durch die alltäglichen Belastungen veränderten, sagte Kunz.