Trier/Mainz

Studie zu Verhältnis zwischen Polizei und Gesellschaft

Forschungsteams der Universität Trier und Mainz werden in einer Studie das Verhältnis von Polizei und Gesellschaft in Rheinland-Pfalz untersuchen. Anlass dafür seien die Rassismusvorwürfe gegenüber der Polizei und die aufgedeckten rechtsradikalen Chatgruppen in Polizeikreisen, teilte Martin Endreß, Professor für Allgemeine Soziologie an der Universität Trier, am Montag mit. Ziel der dreijährigen Studie ist demnach „zu untersuchen, wie Polizistinnen und Polizisten in bestimmten Situationen handeln, wie sie diese bewerten und welche Erwartungen sie damit verbinden“. Gleichzeitig soll die gesellschaftliche Einstellung gegenüber der Polizei erforscht werden.