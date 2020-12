Archivierter Artikel vom 10.11.2020, 11:20 Uhr

Mainz

Studie: Weniger Rheinland-Pfälzer überschuldet

Die Zahl der Menschen in Rheinland-Pfalz, die ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können, ist einer Studie zufolge trotz Corona-Pandemie in diesem Jahr gesunken. Rund 340 000 Bürger über 18 Jahren waren laut „Schuldneratlas 2020“ der Wirtschaftsauskunftei Creditreform überschuldet – 1000 weniger als vor einem Jahr. Die Überschuldungsquote sank ebenfalls leicht auf nun 10,06 Prozent. Bremen ist im Vergleich der Bundesländer Schlusslicht mit 13,97 Prozent. Bayern hat mit 7,14 Prozent die niedrigste Quote, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Der Wert für das Jahr 2020 basiert auf einer Hochrechnung.