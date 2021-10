Gütersloh

Studie: Wenige Teilzeit-Studienangebote in Rheinland-Pfalz

An den Hochschulen in Rheinland-Pfalz gibt es insgesamt prozentual besonders wenige Studienangebote in Teilzeit. Das geht aus einer Auswertung von Daten des Statistischen Bundesamts durch das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) im nordrhein-westfälischen Gütersloh hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. „Mit 34 Studienangeboten hat Rheinland-Pfalz eine Teilzeit-Quote von aktuell 3,1 Prozent. Lediglich in Bremen ist diese Quote noch geringer im Ländervergleich“, heißt es in der Studie.