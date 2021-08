Köln/Saarbrücken

Studie sieht Bildungsfortschritt im Saarland

Das Saarland hat sich in einem Ländervergleich zur Qualität der Bildung vom Kindergarten bis zur Hochschule weiter verbessert. In der am Mittwoch veröffentlichten Studie „INSM-Bildungsmonitor“ des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) liegt das Saarland auf Platz fünf. Seit 2013 habe das kleinste deutsche Flächenland sogar die stärksten Fortschritte unter allen Bundesländern gemacht, hieß es. Verglichen mit 2020 verbesserte es sich um einen Platz.