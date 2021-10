Gütersloh

Studie: Saarland ist Spitzenreiter von Teilzeit-Studium

Beim Anteil der auch in Teilzeit zu absolvierenden Studiengängen ist das kleine Saarland Spitzenreiter in Deutschland. „Mit 188 Studienangeboten (4 mehr als 2019) waren im Saarland zum Wintersemester 2020/21 zwei Drittel der Angebote auch in Teilzeit studierbar“, heißt es in einer Auswertung von Daten des Statistischen Bundesamts durch das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) im nordrhein-westfälischen Gütersloh, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.