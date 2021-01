Homburg

Studie: Nur jede dritte Corona-Infektion erkannt

In der ersten Welle der Pandemie ist im Saarland nur jede dritte Infektion mit dem Coronavirus entdeckt worden. Das hat eine repräsentative Antikörperstudie herausgefunden, wie die Direktorin des Virologischen Instituts am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS), Sigrun Smola, am Donnerstag in Homburg mitteilte. Bei der Studie war das Blut von knapp 3000 Teilnehmern auf Antikörper gegen Sars-CoV-2 untersucht worden.